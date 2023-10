Safran confirme ses perspectives 2023 après un 3e trimestre solide

Safran confirme ses perspectives 2023 après un 3e trimestre solide













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Safran a fait état vendredi d'une hausse de 25,9% en données organiques de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, confirmant ses perspectives pour l'ensemble de 2023 avec notamment un objectif de résultat opérationnel courant d'environ 3,1 milliards d'euros. Sur le seul troisième trimestre, l'équipementier aéronautique a indiqué que son chiffre d'affaires a progressé de 20,1% à 5,825 milliards d'euros, ou de 25,9% sur une base organique, dans le sillage de son activité de moteurs Propulsion et des projets de sa division Aircraft Interiors. Safran, qui coproduit avec General Electric les moteurs LEAP utilisés sur tous les 737 MAX de Boeing et une partie de la flotte A320neo d'Airbus, a imité GE en revoyant à la baisse son objectif de livraisons annuelles. Il prévoit désormais une croissance annuelle des livraisons de moteurs LEAP située dans la fourchette 40%-45%, contre une estimation précédente d'environ 50%. Jusqu'à présent, les livraisons ont progressé cette année de 45% à 1.174 unités. Le groupe a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour ses activités de services, à 30%-32% contre 25%-29%, après une progression de 38% en dollars au cours des neuf premiers mois de l'année. Ces décisions interviennent dans un contexte de pression des chaînes d'approvisionnement sur les nouvelles livraisons, tandis que les réparations d'appareils suivent le bond de la demande pour les voyages. Safran garde pour priorité d'"augmenter les cadences de production, et ce, dans un environnement marqué par les contraintes capacitaires de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré le directeur général, Olivier Andries, dans un communiqué. (Reportage Tim Hepher; version française Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)