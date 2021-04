Safran : Chute du chiffre d'affaires au T1, objectifs maintenus

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'équipementier aéronautique Safran a annoncé vendredi une chute de 37,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 3,342 milliards d'euros mais il a maintenu ses objectifs annuels qui prévoient notamment un recul de ses ventes limité entre 2% et 4%.

Le trafic aérien mondial, après avoir stagné en janvier et février, a montré des signes d'amélioration en mars mais il reste très ralenti en Europe et en Asie (Chine exceptée) et des incertitudes persistent sur le rythme de la reprise attendue des capacités court et moyen-courriers à partir du deuxième trimestre, explique-t-il dans un communiqué.

Safran, qui avait averti que la reprise des services au marché des moteurs civils serait retardée, a vu le chiffre d'affaires tiré de ces activités chuter de 53,4% en dollars sur janvier-mars.

Les activités de fabrication de sièges d'avions ont parallèlement "fortement souffert" de la baisse des livraisons, précise-t-il dans un communiqué.

Safran est entre autres l'un des fabricants des réacteurs des Boeing 737 MAX et il est en concurrence avec l'américain Pratt & Whitney pour équiper les Airbus A320neo sur le segment de marché le plus actif.

(Tim Hepher, version française Marc Angrand)