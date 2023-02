Safran anticipe une hausse de son chiffre d'affaires en 2023

(Reuters) - Safran anticipe un résultat opérationnel courant autour de 3 milliards d'euros et un chiffre d'affaires d'au moins 23 millions d'euros en 2023. L'équipementier aéronautique français a fait état vendredi d'un résultat opérationnel courant de 2,41 milliards d'euros en 2022, en hausse de 33,4% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires annuel du groupe s'est établi à 19,04 milliards d'euros en 2022, en hausse de 24,8%, porté par la reprise du trafic aérien. Le directeur général de Safran, Olivier Andriés, a toutefois dit s'attendre à ce que le "secteur (continue) à être confronté à des défis à court terme" dans un communiqué. Safran a confirmé que son activité Seats rencontrait des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des surcoûts d'ingénierie et de production, a indiqué le groupe. La division Aircraft interiors, qui comprend l'activité Seats, a affiché une perte opérationnelle courante de 140 millions d'euros en 2022. (Reportage Tim Hepher; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)