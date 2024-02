Safran affiche un résultat opérationnel courant en hausse en 2023

Safran affiche un résultat opérationnel courant en hausse en 2023













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Safran a fait état jeudi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant en 2023, et a dit s'attendre à une nouvelle croissance cette année, portée par une forte demande pour les activités de services pour moteurs. L'équipementier aéronautique a indiqué que son résultat opérationnel courant avait augmenté en 2023 de 27,2% en organique à 3,17 milliards d'euros, tandis que son chiffre d'affaires avait progressé de 23,6% sur une base organique à 23,20 milliards d'euros. Safran a déclaré que ses activités de services pour moteurs civils avaient augmenté de 32,9% en dollars. Avec General Electric, Safran coproduit les moteurs LEAP pour tous les Boeing et plus de la moitié des avions à fuselage étroit d'Airbus par l'intermédiaire de leur entreprise CFM International. A lire aussi... Le directeur général du groupe, Olivier Andriès, a déclaré aux journalistes que les restrictions imposées à Boeing par les régulateurs américains pourraient affecter les livraisons de moteurs LEAP-1B. L'accident d'un appareil Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines au mois de janvier a poussé l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA) à interdire à l'entreprise d'augmenter sa production. Olivier Andriès a exclu la possibilité de passer de la version Boeing du LEAP à la version Airbus, connue sous le nom de LEAP-1A, en 2024 ou à court terme, et a déclaré qu'Airbus n'avait pas fait de demande en ce sens. Il n'a toutefois pas exclu la possibilité que CFM International étudie les besoins en capacité des deux versions pour 2025 et au-delà. Les livraisons de LEAP ont progressé de 38% en 2023, légèrement en dessous de l'objectif fixé par le groupe. Le directeur général de Safran a également déclaré qu'il s'attendait à ce que Boeing attende les résultats des inspections menées par la FAA dans ses usines avant de prendre des décisions sur la cadence de production des fournisseurs, ajoutant que l'avionneur américain n'avait pour l'instant apporté aucune modification au calendrier des fournisseurs. Olivier Andriès a indiqué que Safran était en discussions avec le gouvernement italien après la récente décision de Rome de s'opposer à la vente de Microtecnica, société regroupant les actifs de Collins Aerospace localisés en Italie, pour un montant de 1,8 milliard d'euros. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a expliqué que cette décision avaient été prise car le projet de Safran d'acquérir les activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace aurait pu menacer les approvisionnements de l'armée italienne. Safran et Collins Aerospace ont tous deux contesté la décision de l'Italie en janvier, et Safran a confirmé certains engagements auprès du gouvernement, a déclaré Olivier Andriès, ajoutant que le dialogue était privilégié. (Reportage Tim Hepher; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)