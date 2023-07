Sabadell : Le bénéfice net a doublé au T2

MADRID, 27 juillet (Reuters) - La banque espagnole Sabadell a déclaré jeudi que son bénéfice net du deuxième trimestre avait doublé par rapport à la même période en 2022, grâce à des revenus de prêts plus élevés provenant de son marché national et de sa filiale britannique TSB. La quatrième banque du pays en termes de valeur de marché a affiché un bénéfice net de 359 millions d'euros pour la période d'avril à juin, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice net de 287 millions d'euros. (Reportage Jesús Aguado ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)