Ryanair revoit à la baisse ses prévisions après le retrait des vols de certains sites en ligne

DUBLIN, 29 janvier (Reuters) - Ryanair a revu lundi à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale après que certaines agences de voyage en ligne ont cessé de vendre ses vols en décembre, ce qui a obligé le groupe à réduire ses tarifs pour remplir les sièges. La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers a dit s'attendre à un bénéfice annuel après impôts compris entre 1,85 milliard et 1,95 milliard d'euros, en baisse par rapport à ses prévisions de novembre. Ryanair prévoyait précédemment un bénéfice compris entre 1,85 milliard et 2,05 milliards d'euros. "Alors que le trafic et les tarifs étaient supérieurs à ceux de l'année précédente, les charges et les rendements à l'approche de Noël/Nouvel An ont été plus faibles que prévu, Ryanair ayant baissé ses prix en réponse à la suppression soudaine (mais bienvenue) des vols sur les sites OTA (agences de voyage en ligne) Pirate au début du mois de décembre", a déclaré Ryanair dans un communiqué. Certaines agences de voyage en ligne, accusées par Ryanair d'ajouter des frais supplémentaires abusifs, ont cessé de proposer à la vente les vols de la compagnie aérienne à la suite d'un certain nombre d'actions en justice. Le groupe a déclaré que cette décision pourrait avoir un certain impact sur les rendements par passager au cours des trois premiers mois de 2024. Neil Sorahan, directeur financier de Ryanair, a déclaré lundi à Reuters que l'impact de la décision des agents de voyage commençait déjà à "s'estomper". (Reportage Conor Humphries, version française Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)