Ryanair prévoit un bénéfice annuel record et promet des dividendes réguliers

Ryanair prévoit un bénéfice annuel record et promet des dividendes réguliers













Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - Ryanair a prévu lundi un bénéfice annuel record et s'est engagé à verser aux investisseurs un dividende régulier pour la première fois, alors que les tarifs de la compagnie aérienne ont grimpé au cours de la saison estivale. La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers a dit s'attendre à un bénéfice après impôts compris entre 1,85 milliard et 2,05 milliards d'euros pour l'année à fin mars, dépassant largement son précédent record de 1,45 milliard d'euros en 2018. La compagnie aérienne à bas coûts a gagné 2,18 milliards d'euros au cours des six mois clos fin septembre, la première moitié de son exercice financier, soit 59% de plus que son précédent record pour cette période, atteint l'an dernier. Le trafic a augmenté de 11% au cours de la période pour atteindre 105 millions de passagers, et les tarifs ont augmenté de 24% sur un an, a déclaré Ryanair dans un communiqué. Le groupe a également annoncé son premier dividende ordinaire de 400 millions d'euros, réparti entre un acompte de 200 millions d'euros en février et un dividende final de 200 millions d'euros en septembre de l'année prochaine. Dans le cadre d'une nouvelle politique de dividende, Ryanair prévoit de reverser, pour les exercices suivants, environ 25% du bénéfice après impôt de l'exercice précédent sous forme de dividende ordinaire, a indiqué la compagnie aérienne. (Rédigé par Conor Humphries ; version française Dagmarah Mackos ; édité par Blandine Hénault)