Ryanair prévient qu'il lui manquera 5 à 10 nouveaux avions cet été-FT

DUBLIN (Reuters) - Ryanair prévoit qu'il lui manquera cinq à dix avions pour l'été 2024 en raison des retards de livraison de Boeing, obligeant probablement la compagnie à revoir la croissance de son trafic à la baisse, a déclaré son directeur général Michael O'Leary au Financial Times mardi. Michael O'Leary a indiqué que les retards de livraison se traduiraient par le transport de 200 millions de passagers pour l'exercice financier commençant en avril, au lieu des 205 millions prévus précédemment. La compagnie aérienne low cost était censée recevoir 57 avions Boeing MAX 8200 avant la fin du mois d'avril. Ryanair a réduit son nombre de vols pour l'hiver en raison des retards persistants, revoyant ainsi à la baisse ses prévisions de trafic à 183,5 millions de passagers contre 185 millions pour l'exercice allant jusqu'à mars 2024, soit une croissance de 9% en glissement annuel. "Nous étions censés avoir 27 avions livrés avant Noël, nous avons fini par en avoir 11. Nous sommes censés avoir 57 avions livrés avant la fin du mois d'avril, et nous pensons que nous aurons de la chance si nous en avons 50 avant la fin du mois de juin", a déclaré Michael O'Leary lors d'un entretien avec le Financial Times. "Il nous manquera donc cinq, sept, voire dix avions pour la haute saison estivale cette année", a-t-il ajouté. "Cela nous coûte, si l'on parle d'une perte de 5 millions sur 205 millions de passagers (...) probablement deux, deux et demi pour cent des bénéfices", a-t-il ajouté. La Federal Aviation Administration (FAA) a cloué au sol 171 avions MAX 9 samedi après la perte d'une pièce de fuselage à bord d'un appareil d'Alaska Airlines, contraint vendredi à un atterrissage d'urgence peu après son décollage. Si Ryanair exploite et commande des variantes du 737 MAX différentes du modèle cloué au sol, Michael O'Leary a exhorté Boeing et son concurrent Airbus à "améliorer considérablement le contrôle de la qualité" alors que les constructeurs cherchent à rattraper les retards de production. La compagnie aérienne irlandaise - qui est la plus importante d'Europe en nombre de passagers - utilise exclusivement des Boeing 737 pour sa flotte de lignes principales et est l'un des principaux clients de Boeing. (Reportage Padraic Halpin; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)