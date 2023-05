Ryanair passe une importante commande auprès de Boeing pour doubler son trafic

WASHINGTON/DUBLIN (Reuters) - Ryanair a annoncé mardi un contrat de plusieurs milliards de dollars pour l'achat de 300 avions Boeing après une querelle de 18 mois sur les prix qui a mis à rude épreuve l'un des partenariats les plus solides de l'industrie aéronautique. Le plus gros transporteur aérien d'Europe en termes de passagers a passé une commande ferme pour 150 exemplaires de Boeing 737 MAX 10, avec une option pour 150 autres appareils. L'accord représente un coût total de 40 milliards de dollars (36,34 milliards d'euros) aux prix catalogue, a précisé Ryanair. Selon les experts, ce montant comprend les options, qui ne sont pas comptabilisées comme des commandes, sans compter les remises habituelles en général supérieures à 50%. Le prix catalogue d'un Boeing 737 MAX 10 est de 135 millions d'euros. Selon Ryanair, cette commande va permettre au groupe de presque doubler son trafic pour atteindre 300 millions de passagers par an d'ici mars 2034, contre 168 millions de passagers à la fin du mois de mars de cette année. Lundi, Reuters a rapporté que Ryanair était sur le point de conclure un accord majeur pour l'achat de jets Boeing. L'accord marque une trêve longtemps attendue entre Boeing et Ryanair, alors que son directeur général Michael O'Leary a rompu des négociations l'année dernière, critiquant les prix et les retards dans l'arrivée des avions précédemment commandés. Des sources industrielles ont déclaré que Ryanair avait perdu un certain avantage lors des négociations, car d'autres transporteurs, dont United Airlines, ont passé d'importantes commandes pour le MAX 10. (Reportage Valerie Insinna et Padraic Halpin ; avec la contribution de Tim Hepher, Abhijith Ganapavaram, Conor Humphries et David Shepardson ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)