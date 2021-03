Ryad dément avoir menacé l'experte de l'Onu dans l'affaire Khashoggi

Crédit photo © Reuters

par Aziz El Yaakoubi

DUBAI (Reuters) - Un haut représentant saoudien a démenti jeudi avoir proféré des menaces à l'encontre d'Agnès Callamard, l'experte du Bureau des droits de l'homme de l'Onu chargée de mener l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Mercredi, l'Onu a confirmé que son enquêtrice avait fait l'objet de menaces de la part d'un haut représentant saoudien. Selon Agnès Callamard, ce représentant a prévenu qu'il "prendrait soin" d'elle si elle poursuivait son enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi par des agents saoudiens au consulat saoudien d'Istanbul en octobre 2018.

Ni Agnès Callamard ni l'Onu n'ont dévoilé l'identité de ce représentant mais le chef de la commission des droits de l'Homme d'Arabie saoudite, Awwad Alawwad, s'est senti visé et a déclaré jeudi qu'il n'avait aucunement eu l'intention de menacer l'experte onusienne.

"Il a été porté à mon attention que Mme Agnès Callamard (...) et certains responsables de l'Onu pensent que j'ai proféré des menaces voilées à son encontre il y a plus d'un an", écrit-il sur Twitter.

"Même si je ne me souviens pas de la teneur exacte des propos, je n'ai jamais souhaité ou menacé de nuire à une personne nommée par l'Onu, ou à quiconque d'ailleurs", a-t-il poursuivi.

Awwad Alawwad, qui se présente comme le défenseur des droits de l'Homme, a ajouté: "je suis révolté à l'idée que ce que j'ai pu dire puisse être interprété comme une menace."

Dans un rapport publié en 2019, Agnès Callamard a conclu à l'existence de "preuves crédibles" de l'implication du prince héritier Mohammed ben Salman (dit "MbS") et d'autres hauts responsables saoudiens dans la mort de Jamal Khashoggi.

"MbS" dément avoir ordonné l'assassinat du journaliste et dissident, qui vivait en exil aux Etats-Unis.

(Raya Jalabi et Stephanie Nebehay; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)