RWE : Le bénéfice trimestriel presque doublé grâce au négoce et aux centrales de gaz

RWE : Le bénéfice trimestriel presque doublé grâce au négoce et aux centrales de gaz













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - RWE, le premier fournisseur d'électricité d'Allemagne, a fait état mardi d'une hausse de 82% de son bénéfice trimestriel pour les neuf premiers mois, porté par son activité de négoce de matières premières ainsi que par des marges plus élevées pour ses centrales électriques au gaz. Le groupe a également confirmé ses perspectives, tablant toujours sur un EBITDA ajusté de 7,1 miliards à 7,7 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 3,3 milliards à 3,8 milliards d'euros. Le fournisseur d'électricité, qui a acquis en début d'année l'activité d'énergie propre de Con Edison pour 6,3 milliards d'euros, a déclaré avoir agrandi son portefeuille de production de 5,7 gigawatts entre janvier et septembre. "Cela a conduit à une augmentation significative de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, ce qui contribue à la croissance de nos bénéfices", a déclaré dans un communiqué son directeur financier Michael Mueller. "Cette tendance positive va se poursuivre ; nous avons actuellement des projets représentant environ huit gigawatts en cours de construction dans le monde entier", a-t-il ajouté. Le groupe a également confirmé son intention de verser un dividende de 1,00 euro par action pour 2023, contre 0,90 euro l'année précédente. (Reportage Christoph Steitz ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)