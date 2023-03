RWE augmente son dividende et ses prévisions d'investissement

RWE augmente son dividende et ses prévisions d'investissement













par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff ESSEN, ALLEMAGNE, 21 mars (Reuters) - RWE, le premier groupe allemand de services aux collectivités, a promis mardi un dividende plus élevé et davantage d'investissements pour développer son activité principale dans le domaine des énergies renouvelables. RWE a été relativement protégé de la crise énergétique qui a frappé l'Europe l'année dernière, principalement en raison de sa faible exposition aux importations de combustibles russes, et a même été en mesure de se développer sur le marché américain des énergies renouvelables grâce à une acquisition de 6,8 milliards de dollars. Les investissements nets de 4,4 milliards d'euros en 2022 seront dépassés cette année, a indiqué l'entreprise, qui a également annoncé un dividende de 1 euro par action pour 2023, soit une augmentation de 11% en glissement annuel. Le titre RWE prenait 2,6% à 39,37 euros à 08h41 GMT à la Bourse de Francfort. "RWE est l'un des moteurs internationaux de la transition énergétique. Nous occupons désormais une position de leader dans toutes nos régions clés - dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis", a déclaré Markus Krebber, le président du directoire. "Nous continuerons à renforcer cette position en investissant massivement dans notre activité principale verte", a-t-il ajouté. Pour 2023, RWE prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) compris entre 3,6 et 4,2 milliards d'euros, soit une baisse d'un cinquième par rapport aux niveaux de 2022. Selon le sondage Vara fourni par la société, les analystes s'attendent à 3,8 milliards d'euros. Les résultats préliminaires de l'entreprise pour 2022, qui ont été publiés en janvier, ont également été stimulés par des facteurs ponctuels tels qu'un bénéfice commercial et des marges élevées dans les centrales électriques au gaz de RWE en raison de la hausse des prix de gros. (Reportage Christoph Steitz et Tom Kaeckenhoff ; Version française Nathan Vifflin, édité par Diana Mandiá et Kate Entringer)