Russie: Vladimir Poutine annonce sa candidature à la présidentielle 2024

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu'il allait, sans surprise, se présenter à l'élection présidentielle de 2024. "Je vais me présenter au poste de président", a déclaré Vladimir Poutine, selon des images diffusées par la télévision d'Etat. "Je ne vais pas cacher que j'ai eu différents avis à différentes période mais il est maintenant temps de prendre une décision", a-t-il ajouté. Vladimir Poutine s'exprimait à l'occasion d'une remise de prix à des soldats russes ayant combattu en Ukraine. Au pouvoir depuis 1999 et la fin de la présidence de Boris Eltsine, Vladimir Poutine est déjà le dirigeant russe à la plus grande longévité depuis Josef Staline, battant le règne de 18 ans de Léonid Brejnev. L'élection devrait être une formalité pour Vladimir Poutine qui bénéficie du soutien de l'Etat et des médias et en l'absence de toute contestation publique. Ses opposants qualifient cette élection présidentielle de simulacre de démocratie. Ses soutiens nient ces accusations et mettent en avant des études qui montrent que le dirigeant de 71 ans bénéficie d'un taux d'approbation supérieur à 80% parmi la population russe. (Rédaction de Reuters; version française par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)