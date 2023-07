Russie: Vingt ans de prison supplémentaires requis contre Navalny

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les procureurs russes ont demandé à un tribunal de prolonger de 20 ans la peine d'emprisonnement d'Alexeï Navalny à l'issue d'un procès lors duquel l'opposant à Vladimir Poutine le plus connu a notamment dû se défendre contre de nouvelles accusations d'extrémisme. Le procès s'est tenu à huis clos dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à environ 235 km à l'est de Moscou, où Alexeï Navalny purge déjà des peines d'un total de 11 ans et demi. Alexeï Navalny était notamment accusé d'avoir incité et financé des activités extrémistes et d'avoir créé une organisation extrémiste, montrent des documents du tribunal. Les conseillers de l'opposant ont indiqué que le jugement pourrait être rendu le 4 août. "Je continue de combattre le mal sans scrupule qui se fait appeler 'pouvoir d'Etat de la Fédération de Russie'", a déclaré Alexeï Navalny au tribunal. "Je suis accusé d'inciter à la haine contre les représentants des autorités et les services secrets, les juges et les membres du parti Russie unie. Non, je n'incite pas à la haine. Je me souviens simplement qu'un homme tient sur deux jambes: sa conscience et son intelligence", a-t-il dit. Selon l'opposant, seules 18 personnes assistaient à l'audience, sept d'entre elles étaient masquées. "Lorsque vous comprendrez enfin que le rejet de la conscience mène à la disparition de l'intelligence, alors peut-être tiendrez-vous sur vos jambes et pourrons-nous ensemble avancer vers la Belle Russie du Futur", leur a-t-il dit. Les partisans d'Alexeï Navalny accusent les autorités russes de tenter de le briser en prison afin de faire taire ses critiques à l'encontre du président Vladimir Poutine, ce que le Kremlin réfute. (Reportage Reuters, rédigé par Kevin Liffey; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)