Russie: Une ancienne responsable de campagne de Navalny condamnée à sept ans et demi de prison

MOSCOU (Reuters) - Une ancienne responsable de campagne du leader de l'opposition russe Alexeï Navalny a été condamnée mercredi à sept ans et six mois de prison pour avoir "créé une organisation extrémiste". Liliya Chanysheva dirigeait l'un des groupes régional mis en place par Alexeï Navalny, à Oufa, dans l'Oural. Sa condamnation a provoqué l'indignation des soutiens du plus connu des opposants russes. Lyubov Sobol, l'assistante de Navalny, a déclaré qu'il s'agissait d'une condamnation politique et a accusé le président Vladimir Poutine d'avoir "placé un otage de plus dans une colonie pénitentiaire". La porte-parole de Navalny, Kira Yarmysh, a pour sa part estimé que Liliya Chanysheva avait été punie pour s'être battue pour l'avenir de son pays. L'ancienne directrice de campagne a déjà passé un an et demi en détention provisoire. Devant la cour le mois dernier, elle a déclaré que son cas s'inscrivait dans le cadre d'une vaste campagne menée par Vladimir Poutine pour éradiquer toute dissidence en Russie. "Mais Poutine, c'est la corruption, les bas salaires et les pensions de retraite, la chute de l'économie et la hausse des prix. Poutine, c'est la guerre ! Et cela a déjà touché tout le monde", a-t-elle déclaré. Liliya Chanysheva, 41 ans, avait demandé au juge de ne pas la condamner aux 12 ans de prison requis par les procureurs, une peine qui, selon elle, ne lui aurait pas laissé le temps d'avoir un enfant. "Donnez-moi une chance d'être mère", a-t-elle plaidé. Alexeï Navalny purge plusieurs peines d'une durée totale de 11 ans et demi dans une colonie pénitentiaire après des condamnations notamment pour fraude qui, selon lui, ont été fabriquées de toute pièce pour le faire taire. Il est visé par d'autres accusations d'"extrémisme" qui pourraient prolonger sa peine de plusieurs décennies. Il est considéré comme un prisonnier politique par les organisations de défense des droits de l'homme. (Reportage Reuters, rédaction Mark Trevelyan; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)