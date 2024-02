Russie : Une américano-russe arrêtée pour "trahison"

MOSCOU, 20 février (Reuters) - Les services de renseignement de la Russie ont arrêté une femme détentrice de la double nationalité russe et américaine dans la ville d'Iekaterinbourg, soupçonnée de trahison pour avoir collecté des fonds pour les forces armées ukrainiennes, a rapporté mardi l'agence de presse russe TASS. La femme de 33 ans, habitante de Los Angeles, a levé des fonds pour une organisation ukrainienne qui profitaient au final à l'armée ukrainienne, a déclaré le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB), selon TASS. "Le Service fédéral de sécurité à Iekaterinbourg a mis fin aux activités d'une femme de 33 ans résidant à Los Angeles qui possède la double nationalité russe et américaine", a rapporté TASS citant le FSB. Le nom de la femme n'a pas été révélé. (Felix Light; version française Zhifan Liu)