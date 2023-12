Russie: Une alliée d'Alexeï Navalny condamnée à plus de 9 ans de prison

MOSCOU (Reuters) - Un tribunal russe a condamné vendredi une alliée de l'opposant russe emprisonné, Alexeï Navalny, à neuf ans et demi de prison pour avoir dirigé une "organisation extrémiste", a déclaré son équipe juridique. Ksenia Fadeïeva avait été élue en 2020 au conseil municipal de la ville sibérienne de Tomsk, un rare succès pour l'opposition russe à l'époque. Elle a également dirigé l'équipe anti-corruption d'Alexeï Navalny dans la région environnante. En 2021, les autorités russes ont qualifié l'équipe d'Alexeï Navalny d'"extrémiste", l'interdisant de fait et imposant de lourdes sanctions aux personnes impliquées dans ses activités légales antérieures. Ksenia Fadeïeva s'était vu interdire l'utilisation d'Internet depuis décembre 2021 et était assignée à résidence depuis octobre. Un groupe de soutien a déclaré sur la messagerie Telegram qu'elle ferait appel de la condamnation. Alexeï Navalny, l'opposant le plus célèbre du président russe Vladimir Poutine, purge une peine cumulée de trente ans de prison pour une série d'accusations qui, selon lui, ont été fabriquées de toutes pièces pour le réduire au silence. Ce mois-ci, Alexeï Navalny a été transféré dans une colonie pénitentiaire en Arctique, dans le nord de la Russie. Selon un de ses avocats, les autorités russes veulent isoler Alexeï Navalny avant l'élection présidentielle en mars. Ses partisans, dont beaucoup ont fui à l'étranger ces dernières années, présentent Alexeï Navalny, âgé de 47 ans, comme le futur dirigeant de la Russie, même si l'on ignore quel est son soutien populaire. (Reportage Felix Light, version français Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)