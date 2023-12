Russie: Un ressortissant italo-russe arrêté pour le sabotage d'une voie ferrée

MOSCOU (Reuters) - Les autorités russes ont déclaré vendredi avoir arrêté un ressortissant russo-italien pour avoir posé des bombes sur une voie ferrée dans le cadre d'une campagne menée par des agents des services du renseignement militaire ukrainien. Après son arrestation, l'homme, né en 1988 et résidant à Riazan, a avoué avoir posé des bombes artisanales qui ont fait dérailler un train de marchandises dans le centre de la Russie le 11 novembre, selon les enquêteurs. Il n'a pas été nommé. "Lors de l'interrogatoire, le détenu a avoué avoir été recruté en février 2023 par un employé de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine", a affirmé le comité d'enquête. L'homme aurait admis avoir suivi "une formation au sabotage en Lettonie avec la participation directe des services spéciaux lettons", ont ajouté les enquêteurs. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces détails dans l'immédiat, hormis le fait qu'un train de marchandises a déraillé le 11 novembre près de la ville de Rybnoïe, à environ 177 km au sud-est de Moscou. Les services du renseignement militaire ukrainien n'a pas pu être contacté pour un commentaire dans l'immédiat. (Rédigé par Felix Light ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)