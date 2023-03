Russie : Un opposant à la guerre en Ukraine condamné à huit ans et demi de prison

LONDRES (Reuters) - Un opposant russe, qui avait critiqué sur les réseaux sociaux la façon dont la Russie mène sa guerre en Ukraine, a été condamné mardi à une peine de huit ans et demi de prison par un tribunal de Moscou qui l'a reconnu coupable d'avoir diffusé de fausses informations sur l'armée. Dmitry Ivanov, qui dirigeait une chaîne sur le réseau social Telegram pour les étudiants de l'université d'État de Moscou, a nié tout acte répréhensible. Il a déclaré au tribunal s'en tenir à ses déclarations initiales qui, selon lui, étaient factuellement exactes. La décision du tribunal, annoncée par son avocate Maria Eismont sur Facebook, indique que Dmitry Ivanov purgera sa peine dans une colonie pénitentiaire et qu'il lui est également interdit, pour une durée de quatre ans, d'être administrateur de sites Internet ou de médias sociaux. Peu après son invasion de l'Ukraine il y plus d'un an, la Russie a instauré une censure stricte concernant ce qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale". Le fait de "discréditer" l'armée est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement tandis que la diffusion d'informations délibérément fausses à son sujet est passible d'une peine de 15 ans d'emprisonnement. Dmitry Ivanov, qui a été arrêté en juin dernier, était accusé d'avoir écrit ou reposté sur Telegram une série d'affirmations à propos du comportement de l'armée russe en Ukraine, dont des allégations de crimes de guerre. (Reportage par Andrew Osborn, Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)