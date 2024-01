Russie : Un mort après de nouvelles attaques sur Belgorod

Russie : Un mort après de nouvelles attaques sur Belgorod













MOSCOU, 2 janvier (Reuters) - Un homme a été tué et sept personnes blessées mardi lors d'une attaque sur la région de Belgorod, près de la frontière russe avec l'Ukraine, ont déclaré le ministère russe de la Défense et des responsables régionaux. Un homme a été tué par un missile qui a atterri à côté de sa voiture et quatre personnes qui se trouvaient chez un concessionnaire automobile ont été blessées, a déclaré le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov. Au total, les autorités affirment que les défenses aériennes russes ont abattu 17 "cibles aériennes" ukrainiennes, y compris des roquettes, et qu'un certain nombre de maisons et de voitures ont été endommagées. Ces frappes surviennent après que Vladimir Poutine a promis de "venger" la mort de 25 civils au cours d'une attaque samedi qui a également visé Belgorod, et qui selon Moscou a été lancée depuis la région de Kharkiv. Mardi, la Russie a une nouvelle fois massivement bombardé les villes de Kyiv et Kharkiv mardi, faisant au moins cinq morts et plusieurs dizaines de blessés, selon des responsables ukrainiens. Depuis vendredi, la Russie a lancé plus de 300 drones d'attaque et missiles sur des villes ukrainiennes, a déclaré Kyiv. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations fournies pas les deux camps. (Reportage Reuters ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)