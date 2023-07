Russie : Un militant de Navalny condamné à neuf ans de prison pour "extrémisme"

Russie : Un militant de Navalny condamné à neuf ans de prison pour "extrémisme"













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un ancien responsable d'un quartier général de campagne local d'Alexeï Navalny a été condamné à neuf ans de prison pour avoir participé à "une association extrémiste", a déclaré lundi l'équipe de l'opposant politique le plus célèbre de Vladimir Poutine. Vadim Ostanine, qui était en charge du quartier général de campagne d'Alexeï Navalny à Barnaul, en Sibérie, a aussi été accusé d'avoir participé à une organisation dont les activités impliquent de la "violente contre les citoyens". Vadim Ostanine n'a mené qu'un "travail politique légal", a défendu l'équipe du dissident russe sur Telegram. Le militant, arrêté en décembre 2021, était emprisonné depuis à Moscou avant d'être transféré à Barnaul pour son procès. "Jusqu'à mon arrivée à Barnaul depuis Moscou, je n'ai pas eu d'explication, j'ai été placé à l'isolement dans une cellule individuelle de six mètres carrés dans une cave avec une fenêtre bouchée par des débris", a écrit Vadim Ostanine dans une lettre publiée par l'équipe Alexeï Navalny . "Après une semaine, la cellule était inondée avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Il y avait des rats, des fourmis et des araignées", a-t-il aussi indiqué. Alexeï Navalny, l'opposant le plus célèbre du président russe Vladimir Poutine, purge une peine cumulée de onze ans et demi de prison pour violation de son contrôle judiciaire, fraude et outrage à la justice, des accusations qu'il dit fabriquées de toutes pièces par le pouvoir en place pour le faire taire. La semaine dernière, les procureurs russes ont demandé à un tribunal de prolonger de 20 ans la peine d'emprisonnement d'Alexeï Navalny. Le mois dernier, Lilia Tchanycheva, une autre proche de l'opposant russe, a été condamnée à sept ans et demi de prison pour "extrémisme". (Reportage Lucy Papachristou; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)