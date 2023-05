Russie: Un gazoduc et des lignes électriques endommagés à Belgorod

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les forces ukrainiennes ont attaqué dans la nuit de samedi à dimanche la région russe de Belgorod, endommageant un gazoduc, des lignes électriques ainsi qu'une maison dans le village de Spodariouchino, a déclaré dimanche le gouverneur de la région. "Le plus important est qu'il n'y a pas eu de victimes", a écrit Viatcheslav Gladkov sur l'application de messagerie Telegram. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante. Belgorod, proche de la frontière avec l'Ukraine, fait partie des régions du sud de la Russie qui ont été visées, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, par des attaques contre des cibles telles que des dépôts de carburant et de munitions. L'Ukraine ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité des attaques perpétrées à l'intérieur de la Russie et sur les territoires ukrainiens contrôlés par Moscou. Elle a cependant récemment déclaré que la destruction d'infrastructures faisait partie des préparatifs liés à l'assaut terrestre qu'elle projette. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne, version française Kate Entringer)