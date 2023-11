Russie : Un des assassins d'Anna Politkovskaïa gracié pour s'être engagé en Ukraine

Russie : Un des assassins d'Anna Politkovskaïa gracié pour s'être engagé en Ukraine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un homme condamné pour le meurtre de la journaliste russe Anna Politkovskaïa, qui avait dénoncé les exactions commises lors de la guerre en Tchétchénie au début de la présidence de Vladimir Poutine, a été gracié en échange de sa mobilisation en Ukraine, a rapporté mardi le quotidien RBC. En 2006, Anna Politkovskaïa a été abattue devant son appartement à Moscou, ce qui avait provoqué des condamnations internationales et suscité des inquiétudes sur les risques encourus par les opposants à Vladimir Poutine. Sergueï Khadjikourbanov, un ancien officier des forces de l'ordre, a été condamné à 20 ans de prison en 2014 pour avoir organisé l'assassinat. Selon l'avocat de Sergueï Khadjikourbanov cité par RBC, l'homme a profité l'an dernier d'un programme de réinsertion des détenus prévoyant une remise en liberté en échange d'une mobilisation dans le conflit en Ukraine, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale" (OMS). Ce programme de réinsertion a notamment servi à renforcer les troupes de la milice Wagner engagée en Ukraine. "Il a ensuite été gracié et participe désormais à l'OMS en tant que soldat volontaire, après avoir conclu un contrat avec le ministère de la Défense", a expliqué l'avocat Alexeï Mikhalchik. Sergueï Khadjikourbanov a été condamné avec quatre autres hommes originaires de Tchétchénie, une région majoritairement musulmane du Caucase du Nord où la Russie et ses alliés locaux ont écrasé deux rébellions, en 1994-1996 et la dernière entre 1999-2009, sous la présidence de Vladimir Poutine. Les proches d'Anna Politkovskaïa avaient estimé à l'issue du procès que les cinq hommes n'étaient que des exécutants et que les commanditaires de l'assassinat étaient probablement protégés par le Kremlin. Les autorités russes ont nié tout rôle dans l'assassinat de la journaliste qui travaillait notamment pour le journal indépendant Novaïa Gazeta, aujourd'hui interdit en Russie. (Reportage de Reuters, rédigé par Kevin Liffey, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)