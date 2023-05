Russie: Un dépôt de carburant en feu près du pont de Crimée

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un incendie s'est déclaré aux premières heures de mercredi dans un dépôt de carburant de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a annoncé le gouverneur de la région, précisant qu'aucune victime n'avait été signalée. "L'incendie présente le plus haut niveau de difficulté", a déclaré Veniamine Kondratiev, sur Telegram. Selon les services de sécurité russes, l'incendie serait lié à la chute d'un drone, dont l'origine n'a pas été précisée. L'incendie s'est déclaré dans le village de Volna, a précisé Veniamine Kondratiev, situé près du pont de Crimée, qui traverse le détroit de Kertch et relie la Russie à la péninsule annexée par Moscou en 2014. "Tous les efforts sont déployés pour éviter que l'incendie ne se propage davantage", a indiqué le gouverneur. "Aucune menace ne pèse sur les habitants du village." La société des Chemins de fer russes a interdit mercredi jusqu'à nouvel ordre le transport de marchandises vers le port méridional de Taman, situé près de Volna, sans en préciser la raison. Cet incident intervient après l'incendie provoqué la semaine dernière dans un dépôt pétrolier par une attaque de drone à Sébastopol, en Crimée, une attaque que Moscou a imputée à l'Ukraine. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)