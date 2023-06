Russie : Trois villes frontalières de l'Ukraine attaquées par des drones

Crédit photo © Reuters

VORONEJ/BELGOROD, Russie (Reuters) - Un drone a frappé vendredi un immeuble d'habitation dans la ville de Voronej, au sud de la Russie, ce que les enquêteurs qualifient d'"acte terroriste" provenant d'Ukraine et le gouverneur de la région à décrété l'état d'urgence. Des drones sont également tombés sur un immeuble de bureaux à Belgorod et près d'un dépôt pétrolier à Koursk, selon des responsables de ces villes. Bien qu'ils n'aient pas causé de dégâts importants, ces incidents soulignent la fréquence croissante de ce type d'attaques dans les régions de Russie proches de la frontière avec l'Ukraine. Le comité d'enquête de l'État russe a déclaré qu'il avait ouvert une procédure pénale en rapport avec l'incident survenu à Voronej, à 180km de la frontière, à l'encontre de "personnes agissant dans l'intérêt de la direction militaro-politique de l'Ukraine". Kiev s'abstient de tout commentaire sur les informations faisant état d'attaques à l'intérieur de la Russie. (Reportage Mark Trevelyan, Tatiana Gomozova et Felix Light ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)