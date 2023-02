Russie: Six morts dans l'incendie d'un immeuble à Moscou

(Reuters) - Six personnes, dont deux enfants, sont mortes dans l'incendie d'un immeuble du centre de Moscou, en Russie, a annoncé mardi le ministère russe des Situations d'urgence. Neuf personnes ont été blessées dans l'incendie et 200 autres ont été évacuées de l'immeuble, dans lequel se trouve notamment un hôtel, a indiqué le ministère sur Telegram. L'incendie a été éteint peu avant minuit heure locale (21h00 GMT) et des inspections étaient en cours dans l'immeuble, situé dans le quartier de Taganski, au coeur de la capitale russe. Le comité d'enquête de la fédération de Russie a déclaré sur Telegram avoir ouvert une enquête sur les circonstances du sinistre. L'incendie s'est déclaré au cinquième étage de l'immeuble, où les étages inférieurs sont occupés par un hôtel et les étages supérieurs par des appartements, ont rapporté les agences de presse russes. Selon l'agence TASS, qui cite un responsable des services d'urgence sans le nommer, l'incendie serait d'origine criminelle. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)