Russie: Shoigu a inspecté des troupes, dit le ministère de la Défense

Russie: Shoigu a inspecté des troupes, dit le ministère de la Défense













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a inspecté des troupes et supervisé l'entraînement d'unités nouvellement formées, composées de militaires sous contrat, a déclaré son ministère samedi. Le ministère a publié sur sa chaîne Telegram une vidéo montrant Sergueï Shoigu, en treillis militaire kaki, en train de passer en revue des soldats dans un champ de tir. Il s'agit de sa première apparition publique avec des troupes depuis la mutinerie avortée du groupe de mercenaires Wagner, le mois dernier. Le ministère n'a pas précisé quand la vidéo a été filmée ni quand l'inspection a eu lieu. Lundi, Sergueï Shoigu a déclaré que la mutinerie n'affectait pas "l'opération militaire spéciale" de la Russie en Ukraine. Les combattants de Wagner se sont emparés de la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, et ont progressé vers Moscou le 24 juin. Leur chef, Evguéni Prigojine, a exigé le renvoi de Sergueï Shoigu et du chef de l'état-major général, Valery Gerasimov. La crise a été désamorcée lorsque le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord entre le Kremlin et Evguéni Prigojine. "Le ministre de la défense de la Fédération de Russie a personnellement vérifié la formation des militaires sous contrat aux opérations de combat dans diverses conditions, y compris en milieu urbain", a déclaré le ministère de la défense samedi. (Reportage de Vladimir Soldatkin, version française Benjamin Mallet)