Russie : Restrictions de déplacement levées dans la région de Rostov

25 juin (Reuters) - Toutes les restrictions de déplacement ont été levées dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie, y compris sur les autoroutes, rapportent dimanche les agences de presse russes au lendemain de la brève occupation de la ville par le groupe paramilitaire Wagner. "Les gares routières et ferroviaires fonctionnement normalement. Les billets sont en vente, toutes les destinations sont desservies", a dit Sergueï Tiourine, vice-ministre des politiques régionales et de la communication de la région de Rostov, cité par les agences. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)