Russie: Prigojine listé comme passager d'un avion accidenté, aucun rescapé

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, figure sur la liste des passagers d'un avion privé qui s'est écrasé dans la région de Tver, au nord de Moscou, tuant l'ensemble des personnes se trouvant à son bord, ont déclaré les autorités russes. Huit cadavres ont pour l'heure été retrouvés sur les lieux de l'accident, ont indiqué les services de secours, cités par l'agence de presse officielle RIA. Sept noms, dont celui d'Evguéni Prigojine, figuraient sur la liste des passagers de l'appareil, qui comptait aussi trois membres d'équipage. Il n'y a dans l'immédiat aucune confirmation qu'Evguéni Prigojine, dont le groupe a été un supplétif de l'armée russe en Ukraine tout en contestant le commandement militaire russe, se trouvait physiquement dans l'appareil. Cet accident survient après la diffusion lundi d'une vidéo dans laquelle Evguéni Prigojine laissait entendre qu'il se trouvait en Afrique, alors que des doutes planaient sur le lieu où il se trouvait depuis la mutinerie avortée lancée par Wagner fin juin contre le commandement militaire russe. "Une enquête a été lancée sur l'accident de l'avion Embraer survenu ce soir dans la région de Tver. Selon le manifeste, parmi les passagers figure le nom d'Evguéni Prigojine", a déclaré l'administration de l'aviation civile (Rosaviatsia), selon des propos rapportés par l'agence de presse TASS. Le ministère des Situations d'urgence a fait savoir qu'un avion privé Embraer reliant Moscou à Saint-Pétersbourg s'était écrasé près du village de Koujenkino, dans la région de Tver. Selon les informations préliminaires, a-t-il ajouté dans un communiqué, toutes les personnes à bord de l'appareil ont été tuées. Des médias russes ont rapporté que Dmitry Outkine, le bras droit de Evguéni Prigojine, se trouvait aussi dans l'avion, sans que cela ne soit confirmé pour l'heure. Les deux hommes se seraient rendus à Moscou pour une réunion avec des représentants du ministère de la Défense. Aucun commentaire n'a été effectué pour l'heure par le Kremlin et le ministère de la Défense. Des données de suivi de vols montrent que, peu après la chute de cet appareil Embraer, un deuxième avion privé lié à Evguéni Prigojine a fait demi-tour vers Moscou alors qu'il se dirigeait semble-t-il aussi vers Saint-Pétersbourg, où se trouve la résidence principale de Prigojine. Evguéni Prigojine, âgé de 62 ans, est convenu fin juin, dans le cadre d'un accord avec le Kremlin pour mettre fin à la mutinerie de Wagner, de s'installer en Biélorussie. Il semble toutefois qu'il continuait de bénéficier d'une liberté de déplacement en Russie. Cet homme d'affaires ayant fait fortune dans la restauration collective était devenu très présent sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre en Ukraine, où les combattants de Wagner ont été un allié de poids de l'armée russe, notamment pour prendre la ville de Bakhmout, dans l'est du pays, après des mois de combats sanglants. Depuis l'accord avec le Kremlin pour mettre fin à la mutinerie des 23-24 juin destinée à renverser le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d'état-major des armées, Valéri Guérassimov, qu'il avait régulièrement critiqués, Evguéni Prigojine s'était fait discret. Le groupe Wagner, qui ne combat désormais plus en Ukraine, est présent dans plusieurs pays d'Afrique. (Reportage Max Rodionov, Andrew Osborn, Mark Trevelyan; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)