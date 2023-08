Russie: Prigojine et son bras droit morts dans un avion accidenté, aucun rescapé

par Andrew Osborn et Maxim Rodionov MOSCOU (Reuters) - Evguéni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, et son bras droit Dmitry Outkine font partie des passagers d'un avion privé qui s'est écrasé dans la région de Tver, au nord de Moscou, tuant l'ensemble des personnes à son bord, ont déclaré mercredi les autorités russes. La présence de Evguéni Prigojine dans l'appareil a été confirmée par l'administration de l'aviation civile, qui avait indiqué plus tôt que son nom figurait sur la liste des passagers d'un avion privé Embraer s'étant écrasé au nord de Moscou après son départ de la capitale russe en direction de Saint-Pétersbourg. Dix personnes - sept passagers, trois membres d'équipage - se trouvaient dans l'avion. Toutes ont péri dans l'accident. Une chaîne liée à Wagner sur la messagerie Telegram a annoncé la mort de Evguéni Prigojine, riche homme d'affaires à la tête de ce puissant groupe paramilitaire oeuvrant en Afrique et qui a épaulé l'armée russe en Ukraine, notamment pour prendre la ville de Bakhmout dans l'est du pays. La mort de Evguéni Prigojine, dont le quasi-silence médiatique depuis près de deux mois avait été rompu lundi avec la diffusion d'une vidéo dans laquelle il indiquait se trouver en Afrique, laisse un vide à la tête de Wagner et soulève des interrogations sur l'avenir des opérations du groupe. Elle libère aussi le président Vladimir Poutine d'une menace sans égal pour le leadership russe depuis son arrivée au pouvoir depuis 1999, alors que la mutinerie éclair lancée fin juin par Wagner contre le commandement militaire russe avait provoqué la colère du chef du Kremlin. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par le Kremlin et le ministère russe de la Défense. Le président américain Joe Biden a déclaré ne pas être surpris par les informations annonçant la mort de Evguéni Prigojine, ajoutant que pas grand-chose ne se produisait en Russie sans l'aval de Vladimir Poutine. "Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris", a déclaré devant des journalistes le locataire de la Maison blanche, en déplacement en Californie, alors que les autorités russes n'avaient pas encore confirmé la présence de Evguéni Prigojine dans l'avion accidenté. "Pas grand-chose n'arrive en Russie sans que Poutine soit derrière, mais je n'en sais pas suffisamment pour connaître la réponse", a ajouté Joe Biden, dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. "TRAÎTRES" Grey Zone, chaîne Telegram liée à Wagner, a imputé la mort de Evguéni Prigojine aux agissements de "traîtres" à la Russie. "Le chef du groupe Wagner, un héros de la Russie, un vrai patriote, est mort du fait des agissements de traîtres à la Russie", est-il écrit dans un message. "Une enquête a été lancée sur l'accident de l'avion Embraer survenu ce soir dans la région de Tver. Selon le manifeste, parmi les passagers figure le nom d'Evguéni Prigojine", a déclaré l'administration de l'aviation civile (Rosaviatsia), avant de confirmer par la suite la présence dans l'appareil de Prigojine et de son bras droit Dmitry Outkine.. Le ministère des Situations d'urgence a fait savoir qu'un avion privé Embraer reliant Moscou à Saint-Pétersbourg s'était écrasé près du village de Koujenkino, dans la région de Tver. Selon les informations préliminaires, a-t-il ajouté dans un communiqué, toutes les personnes à bord de l'appareil ont été tuées. Des médias russes ont rapporté que Dmitry Outkine et Evguéni Prigojine se seraient rendus à Moscou pour une réunion avec des représentants du ministère de la Défense. Des données de suivi de vols montrent que, peu après la chute de cet appareil Embraer, un deuxième avion privé lié à Evguéni Prigojine a fait demi-tour vers Moscou alors qu'il se dirigeait semble-t-il aussi vers Saint-Pétersbourg, où se trouve la résidence principale de Prigojine. Evguéni Prigojine, âgé de 62 ans, est convenu fin juin, dans le cadre d'un accord avec le Kremlin pour mettre fin à la mutinerie de Wagner, de s'installer en Biélorussie. Il semble toutefois qu'il continuait de bénéficier d'une liberté de déplacement en Russie. Cet homme d'affaires ayant fait fortune dans la restauration collective était devenu très présent sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre en Ukraine, où les combattants de Wagner ont été un allié de poids de l'armée russe. Depuis l'accord avec le Kremlin pour mettre fin à la mutinerie des 23-24 juin destinée à renverser le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d'état-major des armées, Valéri Guérassimov, qu'il avait régulièrement critiqués, Evguéni Prigojine s'était fait discret. Le groupe Wagner, qui ne combat désormais plus en Ukraine, est toujours présent dans plusieurs pays d'Afrique. (Reportage Max Rodionov, Andrew Osborn, Mark Trevelyan; version française Jean Terzian)