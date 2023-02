Russie : Prigojine accuse la hiérarchie militaire russe de vouloir "détruire Wagner"

21 février (Reuters) - Evguéni Prigojine, le fondateur du groupe paramilitaire Wagner qui appuie les forces russes dans la guerre en Ukraine, a reproché mardi au ministre de la Défense et au chef d'état-major russes de priver ses combattants de munitions, les accusant de vouloir détruire son groupe paramilitaire. "Il y a tout simplement une opposition directe en cours", a déclaré Evguéni Prigojine sur la messagerie Telegram, ajoutant qu'il s'agissait d'une "tentative de destruction de Wagner". (Reportage Reuters, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)