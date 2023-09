Russie: Première photo du général Sourovikine depuis la mutinerie de Wagner

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Une photo d'un homme présenté comme étant le général russe Sergueï Sourovikine, qui n'est plus apparu en public depuis la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner, dont il était proche, a été diffusée lundi par une personnalité de la télévision russe. "Le général Sergueï Sourovikine. Vivant, en bonne santé, à la maison avec sa famille, à Moscou. Photo prise aujourd'hui", a écrit Ksenia Sobtchak sur la messagerie Telegram. Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité de la photo, qui montre un homme portant des lunettes de soleil et un couvre-chef, au côté d'une femme ressemblant à l'épouse du "général Armageddon", Anna. Le journaliste russe Alexeï Venediktov a également affirmé sur son compte Telegram que l'ancien commandant en chef de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine avait pu rentrer chez lui et se tenait "à la disposition du ministère de la Défense". De nombreux médias russes ont rapporté que le général Sourovikine était tombé en disgrâce auprès du Kremlin après le coup de sang d'Evguéni Prigojine, le patron de Wagner, qui a trouvé la mort dans ce qui a été présenté comme un accident d'avion le mois dernier. Selon l'agence officielle Ria, celui qui avait été surnommé "général Armageddon" en raison de sa politique de la terre brûlée pendant l'intervention militaire russe en Syrie a été écarté le mois dernier de son poste à la tête de l'armée de l'air, et remplacé temporairement par son adjoint Viktor Afzalov. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün)