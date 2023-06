Russie : Poursuites abandonnées contre Wagner qui va remettre ses équipements lourds à l'armée

MOSCOU (Reuters) - Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a abandonné ses poursuites contre Wagner après sa mutinerie avortée le week-end dernier, ont rapporté mardi les agences de presse russes, ajoutant que le groupe de mercenaires se préparait à remettre ses équipements militaires lourds au ministère russe de la Défense. Selon l'agence de presse RIA, les poursuites ont été abandonnées car "les participants ont arrêté leurs actions qui visaient directement à commettre le crime". A la suite de la mutinerie qui a vu les hommes de la milice Wagner prendre la ville de Rostov-sur-le-Don dans le sud de la Russie et marcher vers Moscou, un accord a été trouvé samedi permettant aux mercenaires de ne pas être poursuivis s'ils faisaient le choix de s'installer en Biélorussie. Par ailleurs, RIA a annoncé que Wagner allait remettre son matériel militaire lourd au ministère russe de la Défense, en citant des sources ministérielles. (Reportage Maxim Rodionov ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)