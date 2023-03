Russie: Plus de 5.000 ex-prisonniers graciés après avoir combattu avec Wagner en Ukraine, dit Prigojine

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Plus de 5.000 anciens prisonniers ont été graciés en Russie après avoir combattu en Ukraine au sein de Wagner, a déclaré samedi Evguéni Prigojine, fondateur de cette organisation paramilitaire. Evguéni Prigojine a recruté des milliers de prisonniers pour gonfler les rangs de Wagner afin de venir en appui à l'armée russe en Ukraine, en leur promettant la liberté à l'issue de leur contrat. "A l'heure actuelle, plus de 5.000 personnes ont été libérées à la suite d'une grâce après la fin de leur contrat avec Wagner", a dit cet allié du président Vladimir Poutine dans un message diffusé sur Telegram. (Rédigé par Guy Faulconbridge, version française Bertrand Boucey)