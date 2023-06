Russie: Neuf blessés dans des bombardements à Belgorod selon le gouverneur

(Reuters) - Neuf personnes ont été blessées et des bâtiments détruits dans des bombardements qui ont touché la ville russe de Chebekino dans la nuit de mercredi à jeudi et dans la matinée, a annoncé jeudi le gouverneur de la région de Belgorod, proche de la frontière avec l'Ukraine. "Il y a des bombardements en cours par les forces armées d'Ukraine dans le district de Chebekino", a déclaré le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, dans une vidéo publiée sur Telegram. Le bilan est de neuf blessés, a-t-il dit, ajoutant que les civils de Chebekino et des villages alentours seront évacués lorsque le bombardement aura cessé. Belgorod, région frontalière de Kharkiv en Ukraine, a été la cible d'attaques répétées ces derniers mois. Des territoires ont été brièvement capturés lors d'incursions en mai. Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi avoir repoussé trois attaques transfrontalières près de Chebekino et accusé l'Ukraine d'avoir utilisé des "formations terroristes" pour mener des attaques contre des civils russes, selon les médias russes. Le ministère a affirmé que 30 combattants ukrainiens avaient été tués et quatre véhicules blindés détruits. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. Moscou a attribué ces incursions à des "terroristes" ukrainiens quand Kyiv affirme que des combattants russes anti-Poutine sont actifs dans la région. (Reportage Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)