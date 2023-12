Russie: Navalny localisé dans une colonie pénitentiaire en Arctique

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a été transféré dans une colonie pénitentiaire en Arctique, dans le nord de la Russie, a annoncé lundi sa porte-parole, alors que ses partisans avaient perdu tout contact avec lui depuis plus de deux semaines. Alexeï Navalny a été localisé dans la colonie pénitentiaire IK-3 à Kharp, dans la région de Yamal-Nenets, à environ 1.900 km au nord-est de Moscou, a déclaré Kira Yarmysh. L'avocat de l'opposant a réussi à le voir lundi, a-t-elle ajouté. Alexeï Navalny, dont le transfert dans une colonie à "régime spécial" - la catégorie la plus sévère du système pénitentiaire russe - était attendu, n'avait plus eu de contact avec ses avocats depuis le 6 décembre. "Un grand merci à nos sympathisants, aux militants, aux journalistes et aux médias qui se préoccupent du sort d'Alexeï et qui ne se lassent pas d'écrire sur la situation", a déclaré Ivan Zhdanov, un de ses avocat. Ses soutiens ont envoyé 618 demandes d'informations sur la localisation de l'opposant, qui était précédemment détenu dans une colonie pénitentiaire à 235 km à l'est de Moscou, a-t-il ajouté. (Reuters ; version française Kate Entringer)