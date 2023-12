Russie : Navalny en cours de transfert dans une nouvelle prison

MOSCOU, 15 décembre (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny est en cours de transfert dans une nouvelle prison et son arrivée sera divulguée conformément à la loi, a déclaré vendredi l'administration pénitentiaire russe. Les collaborateurs d'Alexeï Navalny, qui se préparaient à son éventuel transfert dans une colonie pénitentiaire au régime plus sévère que celle où il était détenu jusqu'à présent, dans la région de Vladimir à 235 km à l'est de Moscou, déclarent que ses avocats ne l'ont pas revu depuis le 6 décembre. Le transfert des prisonniers par voie ferrée à travers le vaste territoire russe peut prendre des semaines, et leurs proches ne peuvent pas obtenir d'informations sur le lieu où ils se trouvent et sur leur état de santé avant leur arrivée à destination. "Alexeï Navalny a quitté l'établissement pénitentiaire fédéral IK-6 de la région de Vladimir pour un établissement pénitentiaire situé en dehors de la région de Vladimir, conformément au verdict du tribunal municipal de Moscou du 4 août 2023", dit une note de l'administration pénitentiaire lue lors d'une audience de tribunal vendredi, dont rend compte le média d'information indépendant russe Sota.vision. Alexeï Navalny, ancien avocat qui s'est fait connaître en pourfendeur de la corruption au plus haut sommet de l'Etat russe et en opposant farouche au président Vladimir Poutine, a été condamné en août à 19 ans de prison en plus des 11 ans et demi qu'il purgeait déjà. Selon les avocats d'Alexeï Navalny, l'opposant a quitté la région de Vladimir le 11 décembre. Alexeï Navalny a survécu en 2020, lors d'un vol reliant la Sibérie à Moscou, à une tentative d'empoisonnement, à l'aide d'un agent innervant selon des laboratoires occidentaux. Il a accusé l'Etat russe d'avoir cherché à l'éliminer, ce que dément le Kremlin. Soigné pendant plusieurs mois en Allemagne, Alexeï Navalny a été arrêté en janvier 2021 dès son retour volontaire en Russie, avant d'être condamné pour des motifs qu'il juge politiques. (Reportage Guy Faulconbridge ; version française Lina Golovnya, édité par Jean-Stéphane Brosse)