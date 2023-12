Russie: Navalny confirme se trouver dans une prison dans l'Arctique

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a confirmé mardi avoir été transféré dans une colonie pénitentiaire située dans la région arctique russe et a dit avoir un bon moral. Alexeï Navalny a publié un message sur la plateforme X (ex-Twitter) après avoir disparu pendant plus de deux semaines. Son porte-parole avait déclaré lundi qu'il avait été localisé dans la colonie pénitentiaire IK-3 à Kharp, dans la région de Yamal-Nenets, à environ 1.900 km au nord-est de Moscou. L'opposant russe a indiqué sur X avoir pu s'entretenir avec un de ses avocats. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün; édité par Zhifan Liu)