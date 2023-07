Russie : Les revenus de l'énergie ont diminué de moitié au premier semestre

MOSCOU, 5 juillet (Reuters) - Les recettes fiscales de l'Etat russe liées au secteur du pétrole et du gaz ont chuté de 47% à 3.380 milliards de roubles (34,2 milliards d'euros) au premier semestre par rapport à la même période en 2022, selon les données du ministère des Finances mercredi, une baisse des recettes liées à des prix plus bas et des volumes exportés plus faibles. Ces recettes sont cruciales pour l'économie russe, basée sur les matières premières, et pour le financement de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine. Les recettes pétrolières et gazières ont diminué de 26,4% au mois de juin sur un an, pour atteindre 528,6 milliards de roubles, contre une baisse de 36% en mai. Le plafonnement des prix du pétrole par l'Occident et la destruction en septembre dernier des gazoducs Nord Stream vers l'Europe ont limité les recettes. Le déficit budgétaire de la Russie a atteint 42 milliards de dollars sur les cinq premiers mois de l'année, 17% de plus que ce qui était prévu pour l'ensemble de l'année 2023. En juin, les recettes du budget du pétrole et du gaz ont diminué de 7,4% sur un mois, la taxe sur l'extraction de matières premières et les taxes prélevées sur l'exportation de gaz naturel ayant baissé. Les recettes de la taxe sur l'extraction sont tombées à 631,6 milliards de roubles en juin, contre 703,6 milliards de roubles en mai, tandis que les droits à l'exportation sont tombés à 57,7 milliards de roubles, contre 66,1 milliards de roubles en mai. Les subventions accordées aux entreprises de raffinage ont chuté à 73,9 milliards de roubles, contre 91 milliards de roubles en mai. Les paiements aux raffineries dans le cadre du "mécanisme d'amortissement", qui permet de limiter les hausses des prix du carburant sur le marché domestique russe, sont tombés à 78,6 milliards de roubles, contre 103,5 milliards de roubles en mai. Le ministère des Finances prévoit que les revenus du pétrole et du gaz diminueront cette année de 23% pour atteindre 8.940 milliards de roubles, tandis que le déficit budgétaire devrait s'élever à près de 3.000 milliards de roubles, soit 2% du produit intérieur brut. (Reportage Darya Korsunskaya, rédaction Vladimir Soldatkin, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)