Russie: Les régions de Koursk et Belgorod attaquées par l'Ukraine - gouverneurs

(Reuters) - Les régions russes de Koursk et de Belgorod ont été attaquées par les forces ukrainiennes tôt mercredi, ont déclaré les gouverneurs locaux de ces deux zones frontalières, ajoutant qu'aucune victime n'avait été signalée. "La ville de Valouïki est sous le feu des forces armées ukrainiennes", a écrit le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, sur l'application de messagerie Telegram à 04h36 GMT. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de tirs de roquettes, d'obus d'artillerie ou d'une autre forme d'attaque. "Le système de défense aérienne a fonctionné, mais il y a des destructions au sol", a-t-il dit. Roman Starovoyt, le gouverneur de la région de Koursk, également frontalière de l'Ukraine, a déclaré qu'une école et une maison avaient été endommagées lors d'une attaque contre le village de Tyotkino, sans donner plus de détails. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. Kyiv ne revendique généralement pas publiquement la responsabilité d'attaques en Russie ou sur le territoire ukrainien contrôlé par la Russie. Les deux parties nient cibler des civils dans la guerre déclenchée le 24 février 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des explosions et des attaques dans les régions russes limitrophes de l'Ukraine ont eu lieu presque quotidiennement ces derniers mois, les responsables russes accusant soit les forces ukrainiennes, soit des saboteurs pro-ukrainiens. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)