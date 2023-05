Russie : Les combats se poursuivent à Belgorod après une incursion depuis l'Ukraine

Russie : Les combats se poursuivent à Belgorod après une incursion depuis l'Ukraine













(Bien lire "dans la région de Belgorod" au §1 (pas la ville)) par Pavel Polityuk 23 mai (Reuters) - Les combats dans la région russe de Belgorod sont entrés dans leur deuxième jour mardi alors que le gouverneur régional a demandé aux habitants qui ont fui leur domicile après l'incursion de combattants armés depuis l'Ukraine de ne pas revenir car la sécurité n'y est pas encore assurée. L'incursion de lundi, comprenant des véhicules blindés, est la plus grande offensive sur le territoire russe depuis le début de la guerre il y a 15 mois. Les détails de l'opération, dont le nombre de combattants impliqués, leur appartenance et l'ampleur des affrontements n'ont pas pu être confirmés de façon indépendante. Les autorités russes ont procédé à l'évacuation des habitants du district de Graïvoron après que les auteurs de l'incursion ont revendiqué la prise de la ville frontalière de Kozinka et de plusieurs autres communes. "Le nettoyage du territoire par le ministère de la Défense et les forces de l'ordre continue", a indiqué sur Telegram le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov. "J'en appelle maintenant aux habitants du district de Graïvoron qui ont temporairement quitté leur domicile : il n'est pas encore possible de revenir", a-t-il poursuivi, ajoutant que deux immeubles avaient été attaqués par des drones dans la nuit. Viatcheslav Gladkov a annoncé qu'une femme était décédée durant l'évacuation, et que des personnes avaient été blessées. Lundi, le gouverneur avait annoncé qu'au moins huit personnes avaient été blessées et que plusieurs bâtiments avaient été touchés. Le service de renseignement militaire ukrainien (GUR), cité par le média ukrainien Hromadske, a déclaré que deux groupes d'opposition russes armés, la légion "Liberté de la Russie" et le Corps des volontaires russes (RVK), tous deux composés de combattants russes hostiles au président Vladimir Poutine, avaient mené cette attaque. Les deux groupes affirment représenter des militaires russes opposés au Kremlin, opérant depuis l'Ukraine. Moscou a attribué ces attaques aux forces ukrainiennes, accusés d'être des "saboteurs" qui veulent "détourner l'attention de la ville de Bakhmout", dans l'est de l'Ukraine, que les forces russes affirment avoir finalement capturé dans son intégralité après plus de neuf mois de violents combats. Le gouvernement ukrainien a nié sa responsabilité dans l'opération. (Reportage par les bureaux de Reuters, Robert Birsel et Peter Graff; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)