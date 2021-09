Russie : Le parti au pouvoir l'emporte mais perd un peu de terrain

par Tom Balmforth et Maria Tsvetkova

MOSCOU (Reuters) - Le parti au pouvoir Russie unie, soutien du président Vladimir Poutine, est en passe de remporter largement les élections législatives qui se sont déroulées sur trois jours entre vendredi et ce dimanche, selon de premiers résultats.

Après le dépouillement de 25% des bulletins de vote dans tout le pays, la Commission électorale centrale a déclaré que Russie Unie avait remporté 44,26% des suffrages.

Si cela permet au parti de conserver facilement la majorité au Parlement russe, ce résultat est bien inférieur à celui des précédentes élections législatives en 2016, à l'issue desquelles Russie unie avait obtenu plus de 54% des voix.

Le parti au pouvoir a vu sa cote de popularité écornée par le mécontentement provoqué par des années de baisse du niveau de vie.

Les premiers résultats montrent que le Parti communiste est arrivé en deuxième position avec 22,31% des voix, suivi du parti libéral-démocrate nationaliste (LDPR) avec 8,5%.

Les alliés de l'opposant russe en détention Alexeï Navalny n'ont pas été autorisés à se présenter aux élections législatives après l'interdiction de son mouvement, jugé extrémiste, en juin.

Au lieu de quoi, ils ont tenté d'organiser un vote tactique contre le parti au pouvoir, consistant à soutenir le candidat le plus susceptible de battre Russie unie dans une circonscription électorale donnée.

Ils se sont heurté à la censure, selon eux, des géants américains de l'Internet comme Google, Apple, Youtube et Telegram, sous la pression du Kremlin.

Avant le scrutin, Russie unie détenait près des trois quarts des 450 sièges de la Douma. Cette majorité a permis à Vladimir Poutine de faire voter des réformes constitutionnelles lui permettant de briguer deux mandats supplémentaires à la tête du pays au-delà de 2024, et de rester potentiellement au pouvoir jusqu'en 2036.

Le président russe, qui fêtera ses 69 ans le mois prochain, n'a pas indiqué s'il se présenterait à l'élection présidentielle prévue en 2024.

(Reportage Maria Tsvetkova, Polina Nikolskaya et Gabrielle Tétrault-Farber, rédigé par Tom Balmforth et Andrew Osborn; version française Matthieu Protard et Blandine Hénault)