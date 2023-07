Russie: Le gouverneur de Belgorod dénonce un bombardement ukrainien

MOSCOU (Reuters) - Le gouverneur de la région de Belgorod en Russie a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient bombardé la ville de Chebekino près de la frontière, tuant une femme circulant à vélo. Viatcheslav Gladkov a précisé que des missiles Grad s'étaient abattus sur un quartier commerçant et avaient aussi endommagé un bâtiment et deux voitures. Chebekino se trouve à environ 5 km de la frontière avec l'Ukraine. La Russie accuse les forces ukrainiennes de bombarder régulièrement cette ville. L'Ukraine n'a pas réagi dans l'immédiat. Elle ne revendique quasiment jamais de bombardements en territoire russe. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)