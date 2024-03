Russie : Le FSB affirme avoir déjoué un projet d'attentat

Russie : Le FSB affirme avoir déjoué un projet d'attentat













MOSCOU, 7 mars (Reuters) - Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé jeudi avoir abattu un suspect biélorusse qui projetait "un acte de terrorisme" en Carélie, dans le nord-ouest de la Russie, pour le compte de l'Ukraine, rapporte l'agence de presse RIA. Le FSB a précisé avoir "saisi des armes et un engin explosif improvisé" (IED) après la neutralisation du suspect. L'homme voulait faire sauter un bâtiment administratif à Olonets, à environ 250 kilomètres de la frontière avec la Finlande, selon RIA, qui cite les services de sécurité russes. "Lors de l'arrestation, le criminel a fait usage d'une arme à feu contre les agents des services de sécurité et a été neutralisé", a dit le FSB. A lire aussi... L'IED, ajoute-t-il, était conçu avec un détonateur de fabrication américaine et du plastic fabriqué en Grande-Bretagne. Des médias russes, citant des sources non identifiées, rapportent que l'assaillant présumé était un activiste de 49 ans originaire de Biélorussie qui avait participé en 2020 aux manifestations contre le président Alexandre Loukachenko dans l'ancienne république soviétique. (Reportage Reuters, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)