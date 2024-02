Russie : Le dépôt des candidatures à la présidentielle est clos, rapporte TASS

(Reuters) - Le dépôt des documents de candidature à l'élection présidentielle russe a été clôturé, a rapporté dimanche l'agence de presse Tass. Le président Vladimir Poutine, qui devrait remporter l'élection, et trois hommes politiques qui soutiennent tous la guerre en Ukraine figurent sur la liste des candidats à l'élection de mars prochain. Outre Vladimir Poutine, a commission électorale (CEC) a autorisé Vladislav Davankov, vice-président de la Douma et membre du parti Nouveau peuple, Leonid Sloutski, chef du Parti libéral-démocrate de Russie (LDPR), fidèle au Kremlin, et le candidat du Parti communiste, Nikolaï Kharitonov. Vladimir Poutine, 71 ans, au pouvoir depuis 1999 à la tête de l'Etat ou du gouvernement, brigue un nouveau mandat de six ans en tant que candidat indépendant et non pas en tant que candidat du parti au pouvoir, Russie unie (UR). Pour le chef du Kremlin, l'élection est une formalité. Avec le soutien de l'Etat, des médias publics et l'absence quasi-totale de dissidence dans l'opinion, il est certain de l'emporter. (Rédigé par Elaine Monaghan et Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)