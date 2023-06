Russie : Le Centre Eltsine soupçonné d'activités d'"agent étranger"

MOSCOU (Reuters) - Le ministère russe de la Justice a ouvert une enquête pour des soupçons d'activités d'"agent étranger" contre le Centre Eltsine, lieu à Ekaterinbourg consacré à Boris Eltsine, premier président de la Russie post-soviétique dans les années 1990, a déclaré jeudi le vice-ministre de la Justice, cité par l'agence RIA. Le comité directeur du musée comprend le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et plusieurs hauts responsables du Kremlin. Le terme "agent étranger" est essentiellement utilisé par les autorités russes pour discréditer des journalistes, des personnalités de l'opposition ou encore des ONG qu'elles accusent de mener des activités anti-étatiques avec le soutien de l'étranger. RIA a rapporté que le vice-ministre de la Justice, Oleg Sviridenko, avait déclaré à une commission de la Douma qu'un contrôle "approfondi" du Centre Eltsine avait été lancé et que rien ne serait occulté. Le musée a indiqué dans un communiqué que toute son activité, y compris financière, était transparente et légale. "Nous sommes convaincus qu'un audit du ministère de la Justice confirmera qu'il n'y a pas, et qu'il ne peut y avoir, aucun motif pour déclarer le Centre Eltsine agent étranger", a-t-il déclaré. Une telle désignation, si elle était confirmée, porterait atteinte à la mémoire de Boris Eltsine, décédé en 2007 à l'âge de 76 ans. De nombreux Russes lui attribuent l'échec d'un coup d'État soviétique radical en 1991, mais on lui reproche également les turbulences qui ont suivi l'effondrement soviétique qui ont permis l'émergence d'un petit groupe d'oligarques qui se sont enrichis pendant que beaucoup de Russes glissaient vers la pauvreté. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)