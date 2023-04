Russie: La suspecte du meurtre du blogueur Tatarski en détention jusqu'au 2 juin

MOSCOU (Reuters) - Un tribunal russe a placé mardi Daria Trepova en détention provisoire jusqu'au 2 juin, la jeune femme de 26 ans étant soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat du blogueur Vladlen Tatarski, rapporte l'agence de presse RIA Novosti, en citant un journaliste présent dans la salle d'audience. Vladlen Tatarski, de son vrai nom Maxime Fomine et originaire du Donbass dans l'est de l'Ukraine, était un fervent partisan de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Il a été tué dimanche par l'explosion d'une bombe dans un café de Saint-Pétersbourg. Le Comité d'enquête russe a inculpé Daria Trepova pour avoir commis "un acte de terrorisme en bande organisée ayant causé intentionnellement la mort". Il affirme que la jeune femme a agi sur ordre d'un groupe travaillant pour le compte de l'Ukraine. (Reportage bureaux de Reuters; Blandine Hénault et Laetitia Volga pour la version française, édité par Tangi Salaün)