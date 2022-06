Russie : La production automobile s'est effondrée de 96,7% en mai

* Ce contenu a été produit en Russie, où la loi restreint la couverture des opérations militaires russes en Ukraine

MOSCOU, 29 juin (Reuters) - L'industrie automobile russe a subi un effondrement sans précédent de sa production le mois dernier, avec seulement 3.720 voitures assemblées contre environ 112.000 en mai de l'année dernière, a annoncé mercredi l'institut russe de la statistique.

Le secteur, qui dépend fortement des investissements et des équipements étrangers, a été frappé par la pénurie mondiale de semi-conducteurs et, plus récemment, par l'exode des constructeurs internationaux en raison du conflit en Ukraine.

(Reportage Reuters; version française Alizée Degorce)