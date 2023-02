Russie : La première affaire instruite contre un soldat ukrainien portée devant un tribunal

22 février (Reuters) - La première affaire instruite en Russie contre un membre des forces armées ukrainiennes, accusé de s'être emparé du pouvoir par la force et d'avoir maltraité des civils, a été portée devant un tribunal, rapporte mercredi l'agence de presse russe TASS. Le comité d'enquête de la fédération de Russie avait annoncé en juin sur Telegram que le sergent principal Anton Tcherednik, membre de la marine ukrainienne, avait été inculpé du crime présumé de mauvais traitements contre la population civile. Selon TASS, qui cite des sources au sein du tribunal militaire du district du Sud à Rostov-sur-le-Don, Anton Tcherednik a également été inculpé de meurtre et d'entraînement en vue de commettre des actes terroristes. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. TASS a indiqué que le tribunal examinerait l'affaire "dans un avenir proche". (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)