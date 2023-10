Russie: La Douma se prononcera la semaine prochaine sur le traité d'interdiction des essais nucléaires

Russie: La Douma se prononcera la semaine prochaine sur le traité d'interdiction des essais nucléaires













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Douma d'État, chambre basse du Parlement russe, a annoncé jeudi qu'elle se prononcerait la semaine prochaine sur la révocation de la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE). La Douma a indiqué qu'elle procéderait à une première lecture du projet de loi le 17 octobre. Leonid Sloutski, chef de la commission parlementaire des Affaires internationales, a déclaré s'attendre à ce que le projet de loi soit adopté deux jours plus tard. Les 450 membres de la Douma soutiendront la motion, a ajouté Leonid Sloutski. Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que la Russie devrait envisager de revenir sur la ratification du TICE, car les États-Unis, pourtant signataires, n'ont jamais ratifié le traité. Le chef du Kremlin a estimé que la doctrine nucléaire russe n'avait pas besoin d'être mise à jour mais a indiqué qu'il n'était pas encore prêt à dire si la Russie avait besoin de reprendre ses essais nucléaires. (Reportage Reuters ; rédigé par Mark Trevelyan ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)